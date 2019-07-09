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15:53   9 Июля 2019
Россия

Росатом поучаствует в тендере на строительство блока АЭС «Дукованы» в Чехии

Росатом поучаствует в тендере на строительство блока АЭС «Дукованы» в Чехии

О намерении российской госкорпорации принять участие в тендере на строительство нового блока АЭС «Дукованы» в Чехии рассказал гендиректор Алексей Лихачев.

Накануне чешское правительство объявило, что новый атомный энергоблок мощностью 1200 МВт построят на АЭС «Дукованы». Предполагается, что строительство начнется в 2028-2030 годы. Завершить работы планируют к 2034-2035 году.

Все будет зависеть от конечной конфигурации условий чешской стороны, отметил Лихачев. Он также добавил, что в Чехии сейчас весьма эффективно работают реакторы, сделанные по российской технологии, однако результаты конкурса предсказать невозможно.

Ранее сообщалось, что в тендере также намерены поучаствовать французская EDF, южнокорейская KHNP, китайская China General Nuclear Power, американская Westinghouse и проект французской Arevа и японской Mitsubishi Atmea.

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Автор: Ольга Шпакова
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