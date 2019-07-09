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15:51   9 Июля 2019
Россия

Лавров встретился с финским коллегой

Лавров встретился с финским коллегой

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров переговорил с коллегой из Финляндии Пекой Хаависто на полях неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств ОБСЕ 9 июля.

На открытии двустороннего мероприятия дипломат сперва поздравил финского министра с назначением.

«Мы читали программу, в которой, насколько мы понимаем, указана преемственность отношений между Россией и Финляндией. Мы это приветствуем», — подчеркнул Лавров.

Согласно данным российского министерства, собеседники разобрали вопрос взаимодействия России и Европейского союза с учетом того, что Финляндия займет пост председателя в Совете ЕС во второй половине текущего года. Помимо этого, главы ведомств обсудили повестку дня в ОБСЕ, проблематику Совета Европы и гражданскую войну на Украине.

Лавров встретился с финским коллегой

Что касается двусторонних отношений Москвы и Хельсинки, то Лавров и Хаависто, в частости, сверили часы по графику политических контактов.

Неформальная встреча глав министерств иностранных дел стран-участниц ОБСЕ проходит в словацких Высоких Татрах. Ожидается, что основными темами станут безопасность и кризисы в евроатлантике.

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Автор: Анна Манц
#финляндия #мид #обсе #лавров #хаависто

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