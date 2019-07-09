Лавров встретился с финским коллегой

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров переговорил с коллегой из Финляндии Пекой Хаависто на полях неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств ОБСЕ 9 июля.

На открытии двустороннего мероприятия дипломат сперва поздравил финского министра с назначением.

«Мы читали программу, в которой, насколько мы понимаем, указана преемственность отношений между Россией и Финляндией. Мы это приветствуем», — подчеркнул Лавров.

Согласно данным российского министерства, собеседники разобрали вопрос взаимодействия России и Европейского союза с учетом того, что Финляндия займет пост председателя в Совете ЕС во второй половине текущего года. Помимо этого, главы ведомств обсудили повестку дня в ОБСЕ, проблематику Совета Европы и гражданскую войну на Украине.

Что касается двусторонних отношений Москвы и Хельсинки, то Лавров и Хаависто, в частости, сверили часы по графику политических контактов.

Неформальная встреча глав министерств иностранных дел стран-участниц ОБСЕ проходит в словацких Высоких Татрах. Ожидается, что основными темами станут безопасность и кризисы в евроатлантике.