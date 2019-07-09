Путин назвал безусловные ценности приоритетом в эпоху больших неопределенностей

Российский лидер Владимир Путин во вторник, 9 июля, прилетел в Екатеринбург, чтобы выступить на втором глобальном саммите по производству и индустриализации в рамках международной промышленной выставки «Иннопром», передает корреспондент ИА «Политика Сегодня». По словам президента, в эпоху больших неопределенностей приоритетом должны служить безусловные ценности.

«Необходимо создать условия для раскрытия потенциала людей и улучшение уровня жизни. В этом наша огромная ответственность перед будущим. Россия открыта для широкого равноправного взаимодействия», — сказал Путин.