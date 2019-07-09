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Кудрин рассказал о возбужденных уголовных делах после проверок Счетной палаты

 Оказание почтовых услуг возобновили в зоне паводка в Иркутской области

Оказание почтовых услуг возобновили в зоне паводка в Иркутской области
Савченко хотят лишить звания Героя Украины

Савченко хотят лишить звания Героя Украины

 Зеленский назначил представителя Украины в политической подгруппе по Донбассу

Зеленский назначил представителя Украины в политической подгруппе по Донбассу
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Иран прекратит обогащать уран после выполнения обязательств «Евротройкой»

Иран прекратит обогащать уран после выполнения обязательств «Евротройкой»
15:39   9 Июля 2019
Россия

РФ рассчитывает на активное партнерство с частным бизнесом

РФ рассчитывает на активное партнерство с частным бизнесом

Российский лидер Владимир Путин во вторник, 9 июля, прилетел в Екатеринбург, чтобы выступить на втором глобальном саммите  по производству и индустриализации  в рамках международной промышленной выставки «Иннопром», передает корреспондент ИА «Политика Сегодня». По словам президента, РФ рассчитывает на активное партнерство с частным бизнесом.

«Принципиально важно сформировать для них эффективную правовую и регулярную среду. Это не быстро, хочется быстрее. Но важно не допустить просчетов», — сказал Путин. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #общество #иннопром

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