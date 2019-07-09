Российский лидер Владимир Путин во вторник, 9 июля, прилетел в Екатеринбург, чтобы выступить на втором глобальном саммите по производству и индустриализации в рамках международной промышленной выставки «Иннопром», передает корреспондент ИА «Политика Сегодня». По словам президента, РФ рассчитывает на активное партнерство с частным бизнесом.

«Принципиально важно сформировать для них эффективную правовую и регулярную среду. Это не быстро, хочется быстрее. Но важно не допустить просчетов», — сказал Путин.