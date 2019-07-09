Путин считает, что РФ добьется успеха в термоядерной энергетике

Российский лидер Владимир Путин во вторник, 9 июля, прилетел в Екатеринбург, чтобы выступить на втором глобальном саммите по производству и индустриализации в рамках международной промышленной выставки «Иннопром», передает корреспондент ИА «Политика Сегодня». По словам президента, РФ может получить колоссальный источник энергии.

«Яркий пример международного сотрудничества — международный экспериментальный термоядерный реактор ИТЭМ. Россия активно участвует и готова предложить свою инфраструктуру для исследований, для разработки прорывных технологий», — сказал Путин.