Лавров встретился с временным главой МИД Австрии

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров встретился в Словакии с временным главой МИД Австрии Александром Шалленбергом. Министры обсудили перспективы двусторонних отношений, актуальные международные проблемы.

Также речь зашла о внутриполитической ситуации в Австрии.

Напомним, в мае перед выборами в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ опубликовали скандальное видео с участием бывшего вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе. Публикация стала началом внутриполитического кризиса в Австрии. После отставки Штрахе было распущено все правительство, которое возглавлял экс-канцлер Себастьян Курц.

К власти пришло временное правительство. Позже оно объявило о проведении досрочных парламентских выборов 29 сентября.