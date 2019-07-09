Лавров встретился с временным главой МИД Австрии
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров встретился в Словакии с временным главой МИД Австрии Александром Шалленбергом. Министры обсудили перспективы двусторонних отношений, актуальные международные проблемы.
Также речь зашла о внутриполитической ситуации в Австрии.
????????????????????Беседа С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Австрии А.Шалленбергом "на полях" неформальной министерской встречи государств-участников @osce_ru #ОБСЕ #Россия #Австрия #Словакия #дипломатия #МИД #Лавров pic.twitter.com/F3Gr0MFmp2— МИД России ???????? (@MID_RF) July 9, 2019
Напомним, в мае перед выборами в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ опубликовали скандальное видео с участием бывшего вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе. Публикация стала началом внутриполитического кризиса в Австрии. После отставки Штрахе было распущено все правительство, которое возглавлял экс-канцлер Себастьян Курц.
К власти пришло временное правительство. Позже оно объявило о проведении досрочных парламентских выборов 29 сентября.