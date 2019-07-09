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Савченко хотят лишить звания Героя Украины

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15:51   9 Июля 2019
Весь мир

Лавров встретился с временным главой МИД Австрии

Лавров встретился с временным главой МИД Австрии

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров встретился в Словакии с временным главой МИД Австрии Александром Шалленбергом. Министры обсудили перспективы двусторонних отношений, актуальные международные проблемы.

Также речь зашла о внутриполитической ситуации в Австрии.

Напомним, в мае перед выборами в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ опубликовали скандальное видео с участием бывшего вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе. Публикация стала началом внутриполитического кризиса в Австрии. После отставки Штрахе было распущено все правительство, которое возглавлял экс-канцлер Себастьян Курц. 

К власти пришло временное правительство. Позже оно объявило о проведении досрочных парламентских выборов 29 сентября.

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Автор: Виктория Разумовская
#лавров #политика #австрия #мид рф

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