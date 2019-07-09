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15:55   9 Июля 2019
Весь мир

Обыски проходят в офисе «Красное и Белое» в Челябинске

Обыски проходят в офисе «Красное и Белое» в Челябинске

Полиция и Федеральная налоговая служба (ФНС) проводят обыски в главном офисе алкогольной сети «Красное & Белое» в Челябинске. По словам представителя ритейлера, мероприятия проходят «в рамках проверки контрагента» компании.

Он также подчеркнул, что проверяющие «ведут себя очень корректно», а вся запрашиваемая информация им немедленно предоставляется. Ранее в декабре Федеральная служба безопасности (ФСБ) Устраивала обыски в головном офисе алкогольной сети и на складах в Челябинске, а также на московском складе. Тогда основанием для обысков послужило подозрение в обороте контрафакта и неуплате налогов.

«Красное и белое» — лидер рынка специализированной алкогольной розницы. Кроме алкоголя сеть реализуе продукты питания и сопутствующие товары. Компания появилась в 2006 году в Челябинской области.

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Автор: Арсений Аскольский
#обыски #челябинск #красное и белое

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