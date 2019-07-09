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 Оказание почтовых услуг возобновили в зоне паводка в Иркутской области

Оказание почтовых услуг возобновили в зоне паводка в Иркутской области
Савченко хотят лишить звания Героя Украины

Савченко хотят лишить звания Героя Украины

 Зеленский назначил представителя Украины в политической подгруппе по Донбассу

Зеленский назначил представителя Украины в политической подгруппе по Донбассу
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15:30   9 Июля 2019
Россия

Путин назвал мракобесием призывы отказаться от прогресса

Путин назвал мракобесием призывы отказаться от прогресса

Российский лидер Владимир Путин, выступая на II Глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS) в Екатеринбурге, заметил, чтослепая вера в простые, но не эффективные решения в борьбе с изменениями климата ведет к проблеме. Например, отказ от ядерной энергетики. Комфортно ли людям будет жить с частоколом и ветряными мельницами, задался вопросом президент. 

«Однако вместо разговоров по существу мы часто наблюдаем мракобесие. Доходит до того, что призывают отказаться от прогресса. Например, отказ от ядерной энергетики. Комфортно ли людям будет жить с частоколом и ветряными мельницами? Нельзя запретить желающим переселяться в пещеры, но останавливать развитие человечества невозможно»,  — сказал Путин. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #общество #иннопром

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