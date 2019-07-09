Путин назвал мракобесием призывы отказаться от прогресса

Российский лидер Владимир Путин, выступая на II Глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS) в Екатеринбурге, заметил, чтослепая вера в простые, но не эффективные решения в борьбе с изменениями климата ведет к проблеме. Например, отказ от ядерной энергетики. Комфортно ли людям будет жить с частоколом и ветряными мельницами, задался вопросом президент.

«Однако вместо разговоров по существу мы часто наблюдаем мракобесие. Доходит до того, что призывают отказаться от прогресса. Например, отказ от ядерной энергетики. Комфортно ли людям будет жить с частоколом и ветряными мельницами? Нельзя запретить желающим переселяться в пещеры, но останавливать развитие человечества невозможно», — сказал Путин.