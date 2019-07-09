Кудрин рассказал о возбужденных уголовных делах после проверок Счетной палаты

В Госдуме зачитали отчет о деятельности Счетной палаты РФ за 2018 год. Депутат Госдумы Михаил Щапов отметил, что необходимо навести порядок в государственных закупках, потому как в этой сфере очень высокий уровень коррупции.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал о том, что готовятся предложения по регулированию госзакупок, а также об уголовных делах, заведенных после проверок ведомства.

«Мы видим ряд мер, которые нужно принять для улучшения качества государственных закупок. По нашим материалам, возбужден целый ряд уголовных дел, мы эти фамилии можем назвать, они есть в нашем докладе, фамилии тоже имеются», — говорит Кудрин.

Председатель высказался против того, чтобы закупки проводились у одного поставщика. И добавил — увеличение закупок это беспокоящая всех тенденция.

Во время чтений председатель Счетной палаты также увидел прогресс в исполнении национальных проектов. Кудрин уточнил, что мониторинг национальных целей и проектов — это основная задача ведомства.