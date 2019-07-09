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16:01   9 Июля 2019
Весь мир

Как один идиот поставил крест на стараниях США в Грузии

Как один идиот поставил крест на стараниях США в Грузии

В 2003 году, когда в Грузии произошла «революция роз», и к власти пришел Михаил Саакашвили, экономика страны взяла курс на отделение от России. Зависимость от Москвы в торговле стала считаться неприемлемой, было объявлено о новом экономическом курсе. Основной упор при этом делался на туризм и сопутствующие ему отрасли (отели, рестораны, строительство и т.д.). Прошло 16 лет и … Россия, отозвав своих туристов из Грузии, фактически поставила крест на перспективах ее роста на долгие годы вперед.

Массовая отмена туров – приговор экономическому развитию

Об этом говорят уже во всех кафешках грузинской столицы, где вместо «оккупантов» заседают хозяева миниотелей и просто частники, жившие на сдаче своего жилья в наем.

Позавчера вечером последний российский самолет улетел из негостеприимной республики, и это сразу обрушило все. Автор этих строк иногда пользуется услугами портала Booking.com, и ему давеча на электронную почту пришло вот такое «заманчивое» предложение:

Как один идиот поставил крест на стараниях США в Грузии

Горящие туры в Грузию. Скидки от еще недавних, и так не очень дорогих цен, составила до 30-40%. И это было ожидаемо. Ведь российские туристы составляют в Грузии подавляющее большинство потока. С их уходом никакие спецтуры от адептов американо-грузинской дружбы не заставят миллион американцев приехать в эту богом забытую страну.

Но даже если бы это стало реальностью, как показывает опыт предыдущих лет, русские туристы самые щедрые. Они ежедневно, помимо обязательных денег на проживание, тратят в стране в 2-3 раза больше, чем их американские «товарищи».

И дело тут вовсе не в широте российской души, а в том, что для россиян грузинские товары и торговые марки известны еще с советских времен, а относительно недорогой перелет позволяет тратить на развлечения и покупки гораздо больше средств.

«Геополитика» туризма

Собственно, именно поэтому саакашвилевская идея оторвать экономически Грузию от России и потерпела крах. Мало кто в США и в Грузии в начале 2000-х подозревал, что Россия так быстро вернет высокий уровень жизни, что сделает ее туристов весьма и весьма важным аргументом в геополитике.

Как один идиот поставил крест на стараниях США в Грузии

Помните, каким ударом для Турции стало решение России приостановить туры своих граждан в эту страну в 2015 году? Это сразу же обвалило цены на услуги турецких курортов. А как переживали египтяне после аналогичных действий России, связанных с неспособностью местных властей обеспечить безопасность приезжающих. Да и на Украине после 2014 года в связи с оттоком русских туристов туризм перестал быть важной статьей доходов. И не только потеря Крыма была тому причиной. Россияне перестали ездить в Карпаты, Одессу, Киев. Это был ощутимый удар по местному малому бизнесу. 

А теперь настал черед Грузии. Власти страны сами виноваты в случившемся. Именно их неспособность решить проблему собственных радикалов привела к тому, что те, даже находясь в оппозиции, стали фактическими законодателями грузинской внешнеполитической повестки дня.

Полмесяца назад, по итогу скандала с российской делегацией в здании парламента республики, своего кресла лишился его спикер Ираклий Кобахидзе. Россия отозвала своих туристов, а сегодня, вследствие позавчерашней «шалости» ведущего канала «Рустави-2», грузинская экономика может получить и второй санкционный удар со стороны Москвы.

Как один идиот поставил крест на стараниях США в Грузии

Хотите ссориться - давайте попробуем

В стенах Госдумы уже зреет законопроект о фактически объявлении Грузии режима экономических санкций:

«Вступил в силу запрет на авиасообщение с Грузией. Но недружественные действия со стороны Грузии в отношении нашей страны продолжаются. Имеются и случаи нападения на наших граждан и откровенного хамства и оскорблений. Такие вещи требуют адекватного ответа. Поэтому мы приняли решение сегодня внести на Совет Госдумы предложение об обращении Думы ввести запрет на импорт грузинских продуктов (А ИМЕННО: воды и вина) и денежных переводов в Грузию»

Председатель совета партии «Единая Россия» Сергей Неверов.

И если эта угроза будет реализована, то исход российских туристов станет для республики легким ветерком перед началом настоящего экономического шторма.

Сложившаяся сегодня ситуация интересна еще и тем, что даже спустя 16 лет грузинская экономика снова показала свою полную зависимость от северного соседа. И это несмотря на то, что ее за это время полностью и фактически с нуля выстраивали по американским советам и американскими ставленниками. И выстраивали с прицелом на независимость от России. Но географию и традиции не отменишь. Россия была и останется северной соседкой Грузии. Это всегда будет накладывать на отношения двух территорий свой отпечаток.

Как и на отношения с Украиной, что должно стать поучительным примером и предупреждением для привыкших играть в «патриотов» украинских элит.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Автор: Юрий Подоляка
#сша #санкции #грузия #авиасообщение #рустави-2

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