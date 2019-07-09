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Иран прекратит обогащать уран после выполнения обязательств «Евротройкой»

Иран прекратит обогащать уран после выполнения обязательств «Евротройкой»
15:36   9 Июля 2019
Россия

РФ надеется, что Иран проявит сдержанность в ситуации вокруг ядерной сделки

РФ надеется, что Иран проявит сдержанность в ситуации вокруг ядерной сделки

Россия рассчитывает, что Иран проявит сдержанность в ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявил 9 июля глава МИД РФ Сергей Лавров.

Во вторник Лавров ответил журналистам на вопросы по итогам участия в неформальной встрече глав МИД ОБСЕ. 

По словам главы МИД РФ, Москва не заинтересована, чтобы ситуация вокруг Тегерана, а также в целом в регионе обострялась. Лавров выразил надежду, что Иран проявит сдержанность. При этом он добавил, что Россия не может закрывать глаза на объективные факты. 

«Факты таковы, что Иран, когда он начал сейчас обогащать уран выше 3,67% до 5% для начала, а затем еще будет, наверное, стараться это делать, не нарушает ни Договор о нераспространении ядерного оружия, ни Соглашение о гарантиях с МАГАТЭ, ни дополнительного протокола к соглашению. Рассматривать ситуацию необходимо с учетом этого», — объяснил он. 

Ранее представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди сообщил, что Иран начал обогащать уран выше 3,67%, что является максимальным уровнем, предусмотренным ядерной сделкой. Из-за этого в среду 10 июля пройдет специальное заседание Совета управляющих МАГАТЭ. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #иран #политика #общество #лавров сергей #иранская сделка

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