Путин назвал иллюзией надежду на спасение планеты новыми технологиями
Российский лидер Владимир Путин во вторник, 9 июля, прилетел в Екатеринбург, чтобы выступить на II Глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS). Выставочный комплекс «Екатеринбург-Экспо», в котором проходит саммит, президент в вступительной речи назвал красивым и поздравил город с этим приобретением, передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».
Затем Путин сразу же перешел к повестке.
«Надежды, что новые технологии спасут планету, оказались иллюзией. Деградация природы и климата продолжается. В России мы чувствуем это наиболее остро температура у нас в 2.5 раза растет быстрее, чем на планете. Посмотрите, что в Иркутской области происходит», — сказал президент.