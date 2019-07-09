Путин назвал иллюзией надежду на спасение планеты новыми технологиями

Российский лидер Владимир Путин во вторник, 9 июля, прилетел в Екатеринбург, чтобы выступить на II Глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS). Выставочный комплекс «Екатеринбург-Экспо», в котором проходит саммит, президент в вступительной речи назвал красивым и поздравил город с этим приобретением, передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Затем Путин сразу же перешел к повестке.