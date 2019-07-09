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 Оказание почтовых услуг возобновили в зоне паводка в Иркутской области

Оказание почтовых услуг возобновили в зоне паводка в Иркутской области
Савченко хотят лишить звания Героя Украины

Савченко хотят лишить звания Героя Украины

 Зеленский назначил представителя Украины в политической подгруппе по Донбассу

Зеленский назначил представителя Украины в политической подгруппе по Донбассу
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Иран прекратит обогащать уран после выполнения обязательств «Евротройкой»
15:25   9 Июля 2019
Россия

Путин назвал иллюзией надежду на спасение планеты новыми технологиями

Путин назвал иллюзией надежду на спасение планеты новыми технологиями

Российский лидер Владимир Путин во вторник, 9 июля, прилетел в Екатеринбург, чтобы выступить на II Глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS). Выставочный комплекс «Екатеринбург-Экспо», в котором проходит саммит, президент в вступительной речи назвал красивым и поздравил город с этим приобретением, передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Затем Путин сразу же перешел к повестке.

«Надежды, что новые технологии спасут планету, оказались иллюзией. Деградация природы и климата продолжается. В России мы чувствуем это наиболее остро температура у нас в 2.5 раза растет быстрее, чем на планете. Посмотрите, что в Иркутской области происходит», — сказал президент. 

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #общество #иннопром

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