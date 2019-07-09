Путин встретится с президентом Боливии 11 июля

Российский лидер Владимир Путин и глава Боливии Эво Моралес обсудят сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Об этом проинформировали в пресс-службе Кремля.

По итогам переговоров планируется подписание двусторонних документов.

Ранее Моралес заявлял, что Боливия заинтересована в закупке российского оружия и может заменить учебные самолеты из США на российские Т-33.

Как сообщалось ранее во вторник, Путин уже прибыл в Екатеринбург, где проходит промышленная выставка ИННОПРОМ. В рамках мероприятия он выступит перед участниками II Глобального саммита по производству и индустриализации.