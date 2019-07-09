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 Оказание почтовых услуг возобновили в зоне паводка в Иркутской области

Оказание почтовых услуг возобновили в зоне паводка в Иркутской области
Савченко хотят лишить звания Героя Украины

Савченко хотят лишить звания Героя Украины

 Зеленский назначил представителя Украины в политической подгруппе по Донбассу

Зеленский назначил представителя Украины в политической подгруппе по Донбассу
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15:30   9 Июля 2019
Россия

Путин встретится с президентом Боливии 11 июля

Путин встретится с президентом Боливии 11 июля

Российский лидер Владимир Путин и глава Боливии Эво Моралес обсудят сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Об этом проинформировали в пресс-службе Кремля.

По итогам переговоров планируется подписание двусторонних документов.

Ранее Моралес заявлял, что Боливия заинтересована в закупке российского оружия и может заменить учебные самолеты из США на российские Т-33.

Как сообщалось ранее во вторник, Путин уже прибыл в Екатеринбург, где проходит промышленная выставка ИННОПРОМ. В рамках мероприятия он выступит перед участниками II Глобального саммита по производству и индустриализации.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #политика #боливия #моралес

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