Госдума упростила получение госуслуг людям с инвалидностью

Госдума в третьем чтении приняла закон, которые освобождает людей с инвалидностью от обязанности подтверждать статус на бумажном носителе. Также предусматривается возможность регистрации автомобиля с правом парковки на местах для инвалидов вне зависимости от региона РФ через заявление на портале госуслуг.

Закон коснется более 11 миллионов россиян с ограниченными возможностями, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, изменения позволят людям с инвалидностью реализовать право на бесплатную парковку в разных регионах страны.

Сведения будет предоставлять ПФР безвозмездно в электронной форме с использованием единых форматов. Закон вступит в силу с 1 июля 2020 года.