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Оказание почтовых услуг возобновили в зоне паводка в Иркутской области
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Савченко хотят лишить звания Героя Украины

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15:26   9 Июля 2019
Россия

Госдума упростила получение госуслуг людям с инвалидностью

Госдума упростила получение госуслуг людям с инвалидностью

Госдума в третьем чтении приняла закон, которые освобождает людей с инвалидностью от обязанности подтверждать статус на бумажном носителе. Также предусматривается возможность регистрации автомобиля с правом парковки на местах для инвалидов вне зависимости от региона РФ через заявление на портале госуслуг.

Закон коснется более 11 миллионов россиян с  ограниченными возможностями, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, изменения позволят людям с инвалидностью реализовать право на бесплатную парковку в разных регионах страны.

Сведения будет предоставлять ПФР безвозмездно в электронной форме с использованием единых форматов. Закон вступит в силу с 1 июля 2020 года.

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Автор: Арсений Аскольский
#госдума #законопроект #инвалидность

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