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15:04   9 Июля 2019
Россия

Путин прибыл в Екатеринбург

Путин прибыл в Екатеринбург

Глава государства Владимир Путин прибыл в Екатеринбург во вторник, 9 июля. Там он выступит перед участниками II Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS). 

Также в столице Урала президент посетит Международную промышленную выставку ИННОПРОМ.

Центральной темой GMIS станут природоподобные технологии (биометрический дизайн и бионика), возможности их внедрения в производственные и экономические процессы.

Во второй половине дня Путин посетит Уральский федеральный университет имени Ельцина. Там он пообщается со студентами, ознакомится с экспозицией инновационных разработок УрФУ.

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Автор: Виктория Разумовская
#екатеринбург #путин #политика

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