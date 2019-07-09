Глава государства Владимир Путин прибыл в Екатеринбург во вторник, 9 июля. Там он выступит перед участниками II Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS).

Также в столице Урала президент посетит Международную промышленную выставку ИННОПРОМ.

Владимир Путин сегодня приедет в Екатеринбург: Посетит Международную промышленную выставку «ИННОПРОМ-2019» и встретится со студентами и аспирантами Уральского федерального университета pic.twitter.com/GpXsTncEno — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 9, 2019

Центральной темой GMIS станут природоподобные технологии (биометрический дизайн и бионика), возможности их внедрения в производственные и экономические процессы.

Во второй половине дня Путин посетит Уральский федеральный университет имени Ельцина. Там он пообщается со студентами, ознакомится с экспозицией инновационных разработок УрФУ.