Востоковед предположил, что США готовят удар по южной части Сирии

Востоковед и публицист Андрей Онтиков прокомментировал идею американской военной базы в Сирии «Ат-Танф» по набору рекрутов для обучения в иорданских лагерях. Он дал интервью «Федеральному агентству новостей» 9 июля.

Ранее о новой вербовке рассказал оппозиционный портал Halab Today. Для проекта «Новая сирийская армия», который уже давно стал группировкой «Джейш Магавир ат-Таура», американцы хотят использовать свыше 600 инструкторов. Однако не ясны причины набора новых боевиков.

Сама база «Ат-Танф» не находится в точках нынешних боевых действий, на нее никто не нападает, так что ее не надо дополнительно защищать. К тому же, ее блокируют правительственные войска Сирии. Однако стоит вспомнить, что первых боевиков американцы начали готовить именно на территории Иордании. То есть, Вашингтон продолжает гнуть линию на дестабилизацию ситуации в республики и свержение законной власти.

Онтиков считает, что новые наемники необходимы Штатам для нападения на юго-западные провинции Сирии, которые как раз граничат с Иорданией. В частности, он назвал Даръа и Эль-Кунейтр.

Эксперт напомнил о встрече России, США и Израиля в Иерусалиме. Тогда секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, который представлял российскую сторону, отметил, что Москва не будет признавать неправомерность иранского присутствия в арабской республике.

«Соответственно, теперь пошли подвижки со стороны Вашингтона и Тель-Авива. Так, израильтяне недавно вновь нанесли авиаудар по САР. Американцы же теперь, вероятно, будут готовить новые бандгруппы в Иордании для осуществления каких-то провокационных действий на юго-западе арабской республики вблизи израильской границы», — объяснил он.

К тому же, Вашингтон частит с атаками подконтрольными ему бандформирований из зоны Ат-Танфа в стратегические районы сирийской республики.