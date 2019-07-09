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15:07   9 Июля 2019
Россия

Лавров надеется, что диалог в ОБСЕ приведет к договоренностям

Лавров надеется, что диалог в ОБСЕ приведет к договоренностям

Министр иностранных дел России Сергей Лавров надеется, что в ближайшее время структурированный диалог в ОБСЕ приведет к конкретным договоренностям. Об этом 9 июля сообщает РИА Новости. 

Глава МИД РФ отметил, что у ОБСЕ есть полномочия и мандат для продвижения контактов в военно-практической области, которые будут укреплять доверие. При этом Лавров напомнил о структурированном диалоге на уровне экспертов по вопросам евробезопасности, начавшемся по инициативе Германии.

По словам Лаврова, этот диалог пока ни к каким результатам не привел. При этом он добавил, что и в целом ситуация достаточно серьезная.

«Она требует решений, требует практических шагов по деэскалации обстановки. Мы надеемся, и сегодня мы об этом сказали, что структурированный диалог приведет к каким-то конкретным договоренностям в самом ближайшем будущем», — сказал глава дипведомства. 

Ранее Лавров выступил на полях неформальной министерской встречи ОБСЕ в словацких Высоких Татрах. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #лавров #политика #общество

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