Лавров надеется, что диалог в ОБСЕ приведет к договоренностям

Министр иностранных дел России Сергей Лавров надеется, что в ближайшее время структурированный диалог в ОБСЕ приведет к конкретным договоренностям. Об этом 9 июля сообщает РИА Новости.

Глава МИД РФ отметил, что у ОБСЕ есть полномочия и мандат для продвижения контактов в военно-практической области, которые будут укреплять доверие. При этом Лавров напомнил о структурированном диалоге на уровне экспертов по вопросам евробезопасности, начавшемся по инициативе Германии.

По словам Лаврова, этот диалог пока ни к каким результатам не привел. При этом он добавил, что и в целом ситуация достаточно серьезная.

«Она требует решений, требует практических шагов по деэскалации обстановки. Мы надеемся, и сегодня мы об этом сказали, что структурированный диалог приведет к каким-то конкретным договоренностям в самом ближайшем будущем», — сказал глава дипведомства.

Ранее Лавров выступил на полях неформальной министерской встречи ОБСЕ в словацких Высоких Татрах.