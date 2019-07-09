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15:03   9 Июля 2019
Россия

Более 40 тысяч человек посетили летние фестивали в Подмосковье

Более 40 тысяч человек посетили летние фестивали в Подмосковье

Министр культуры Московской области Нармин Ширалиева во вторник, 9 июля, сообщила, что более 40 тысяч человек посетили летние фестивали в Подмосковье. По ее словам, день семьи, любви и верности, который отпраздновали в понедельник, 8 июля, в Ступине стал экватором летних подмосковных фестивалей, передает «360»

В Клину состоялся пятый международный фестиваль искусств имени Чайковского, продолжил Ширалиева. В 2019 году этот фестиваль побил рекорд посещаемости — 28 тысяч человек, а фан-зону мероприятия посетили 1,6 тысячи детей. Фестиваль Игоря Бутмана «Джазовые сезоны», который прошел в подмосковном музее-заповеднике «Горки Ленинские», за два дня посетили более десяти тысяч человек.

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #подмосковье #общество #фестивали

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