Министр культуры Московской области Нармин Ширалиева во вторник, 9 июля, сообщила, что более 40 тысяч человек посетили летние фестивали в Подмосковье. По ее словам, день семьи, любви и верности, который отпраздновали в понедельник, 8 июля, в Ступине стал экватором летних подмосковных фестивалей, передает «360»

В Клину состоялся пятый международный фестиваль искусств имени Чайковского, продолжил Ширалиева. В 2019 году этот фестиваль побил рекорд посещаемости — 28 тысяч человек, а фан-зону мероприятия посетили 1,6 тысячи детей. Фестиваль Игоря Бутмана «Джазовые сезоны», который прошел в подмосковном музее-заповеднике «Горки Ленинские», за два дня посетили более десяти тысяч человек.

Звезды российской и зарубежной музыки открыли фестиваль «Джазовые сезоны» в МО. Мероприятие, организованное при поддержке Правительства региона, проходит в «Горки Ленинские» в 5-й раз. В течение двух дней перед зрителями выступят 10 коллективов, в том числе с мировыми именами pic.twitter.com/c5W17AKlcE — Press__MO (@Press__MO) 6 июля 2019 г.