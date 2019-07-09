Эксперт оценила «четверку» кандидатов в губернаторы Петербурга

Выборы губернатора пройдут в Петербурге 8 сентября. Для участия в кампании было подано 28 заявлений от кандидатов. Позже 24 из них выбыли по разным причинам. Сейчас зарегистрировано четыре кандидата: действующий глава Александр Беглов, депутаты ЗакСа Михаил Амосов и Надежда Тихонова, а также режиссер Владимир Бортко. Именно они поборются за губернаторское кресло.

Председатель комиссии по качеству жизни, соцполитике, делам ветеранов, здравоохранению и трудовым отношениям Общественной палаты Петербурга Людмила Косткина в беседе с Nation News оценила перспективы четверки кандидатов. Она подчеркнула уважительное отношение к каждому из них.

«Мне очень приятно, что Надежда Тихонова так смело пошла на выборы. Она всегда много времени уделяла вопросам семьи, женщин, активно занимается гендерными проблемами, и это важно», — считает Косткина.

Напомним, Тихонова представляет «Справедливую Россию», которая последние годы заметно растеряла позиции в Петербурге. Надежда — племянница лидера партии Сергея Миронова. После работы муниципальным депутатом, она попала в ЗакС по партийному списку, но опыт государственной деятельности у нее минимальный. Узнаваемость среди всех кандидатов у нее самая низкая, отмечают аналитики.

Комментируя шансы претендентов на кресло губернатора, Косткина отметила особенность статуса парламентария Амосова. Она напомнила, что кандидат прошел путь хозяйственника и в программе обязательно будет обращать внимание на инвестиционную политику города, на экономику.

«Но как «социальщика» в своей сфере я его не чувствую», — отметила собеседница агентства.

Режиссер Владимир Бортко всегда уделял большое внимание ветеранам. Это является единственной его сильной стороной, считает Косткина. По ее словам, у Беглова имеются все плюсы, которые есть у других кандидатов, но они усиливаются большим опытом управленческой работы.