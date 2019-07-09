Премьер Северной Македонии признал, что общался с пранкерами из РФ Вованом и Лексусом

Премьер Северной Македонии Зоран Заев признал, что разговаривал по телефону с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, которые больше известны под псевдонимами Вован и Лексус. Он заявил об этом на специальной пресс-конференции в Скопье 9 июля, которую транслируют на официальном YouTube-канале правительства.

Ранее пранкеры опубликовали запись телефонного разговора, предположительно, с северомакедонским политиком, в котором они выступили от лица украинского президента Петра Порошенко. Согласно материалам, Заев якобы согласился подкупить патриарха Варфоломея, чтобы решить вопрос об автокефалии Македонской православной церкви. Помимо этого, участники обсудили НАТО, Косово и Метохию.

Комментируя случай, Заев отметил, что такие тактики в большинстве своем направлены против государств и личностей, которые имеют «евроатлантические устремления».

«Манипуляции, как правило, происходят от пропагандистских СМИ с явно выраженной антинатовской ориентацией, а в нашей стране их первыми распространяют медиаканалы, которые ежедневно передают ложь, антинатовскую пропаганду и дезинформацию», — добавил он.

Премьер подчеркнул, что имело место быть и некое техническое вмешательство, которое изменило смысл содержания разговора. В частности, это относится к моменту с Македонской православной церковью.

«Там я говорю лишь о своей приверженности тому, чтобы МПЦ получила автокефалию», — заверил политик.

Вместе с тем, глава правительства Северной Македонии огорчен, что стал жертвой собственной «открытости и доступности для граждан». Однако это не станет причиной для отставки. К тому же, Заев пополнил «хорошую компанию» политиков, которых «пранканули» Вован и Лексус. Впредь ответственные службы усилят контроль правительственной связи.