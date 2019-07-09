Петербуржцы обеспокоены, что строительство жилья в Петергофе навредит фонтанам

Горожане составили петицию в защиту исторических водоводов в связи со строительством жилья в Петергофе.

Знаменитые фонтаны Петергофа берут воду из водоводов XVIII–первой половины XIX века. Сооружение, берущее начало в районе Ропшинских высот, может исчезнуть, что отрежет фонтаны от воды. Угроза фонтанам пришла от застройщиков, пишет «Петербургский дневник».

Оказалось, что компания-застройщик планирует построить в квартале рядом с Бабигонским шоссе в Петергофе целый жилищный комплекс - восемь домов, три детсада, школу, поликлинику, а также спортивный и торговый комплексы.

Петербуржцы забеспокоились, что проходящие близ будущей стройки водоводы могут исчезнуть и оставить фонтаны без воды, а жители лишатся возможности гулять в зеленой зоне. В защиту исторических водоводов горожане написали открытое письмо на имя врио губернатора Петербурга Александра Беглова.

По мнению местных жителей, новое жилье может затронуть часть Лугового парка, а также Английский и Черный накопительные пруды.

Как отмечают составители петиции, они уже направили доклад о тревожном состоянии Лугового парка в штаб-квартиру ЮНЕСКО. В качестве причины указывается поглощение сельского ландшафта коттеджами и опасения, что фонтаны Петергофа не выдержат новой антропогенной нагрузки.

В администрации Петродворцового района заверили горожан, что водоподводящая система и парки не пострадают, потому как не входят в проект планировки территории.