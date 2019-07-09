Координатора «Центра сбора подписей» Навального уличили в симпатиях к настоящему фюреру

Глава «Центра сбора подписей» блогера Алексея Навального Олег Степанов не стесняется показать свою симпатию к нацистам. Его личная страница во «ВКонтакте» до недавних пор кишела изображениями Адольфа Гитлера, запрещенной в РФ символикой Русской освободительной армии (РОА) и другими мемами. Об этом пишет Nation News.

Углубившись в изучение биографии Степанова, блогер Илья Ухов узнал, что его отец, Олег Анатольевич, сейчас работает главным бизнес-аналитиком международной компании RCA Global. Ее в свою очередь учредила некая «Хераклес Инвестментс Лимитед», зарегистрированная на Британских Виргинских островах — известной офшорной зоне, пишет агентство.

Степанов-старший также является учредителем ряда компаний, которые зарегистрированы в офшорах Кипра и на Виргинских островах. Например, он являлся руководителем ООО «КР-Логистика», которое сперва перевел в кипрский офшор, а потом — на Британские Виргинские острова. По такой же схеме переехала и другая фирма, которую возглавлял Степанов, — ООО «АрСиЭй Глобал».

Учитывая родственные связи, Степанов-старший вполне может помогать своему сыну и другим сотрудникам ФБК с финансированием и выводом денег через неподотчетные российскому законодательству структуры, предполагает издание.