Милонову посоветовали внимательнее относиться к депутатским полномочиям

Первый замруководителя партии «Единая Россия» Виктор Пинский посоветовал депутату Госдумы Виталию Милонову относиться более внимательно к своим полномочиям. Об этом он заявил 9 июля, передает РИА Новости.

Ранее Милонов назвал «потомственную ведьму» Алену Полынь «лгуньей и мошенницей», после чего девушка обратилась во фракцию. Тогда Пинский посоветовал Милонову внимательнее относиться к полномочиям.

«Депутату Государственной думы Милонову рекомендовано более внимательно относиться к полномочиям, которыми наделен депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», — передает его слова агентство.

После высказывания депутата Полынь планировала подать иск против Милонова о защите чести и достоинства. Столичные суды на сегодняшний день так и не зарегистрировали исковое заявление. Депутат с иронией отметил, что «ведьма» хочет подать на него в суд, потому что «видимо, силы зла одолеть не могут».