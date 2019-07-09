Мособлдума планирует повысить прожиточный минимум подмосковным пенсионерам
Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов во вторник, 9 июля, в ходе пресс-конференции сообщил, что депутаты Мособлдумы планируют принять закон об увеличении прожиточного минимума подмосковного пенсионера в 2020 году. По его словам, предполагаются региональные социальные доплаты к пенсии. Деньги выделят из бюджета Подмосковья.
«В социальной сфере планируем увеличить прожиточный минимум пенсионера в Московской области на 2020 год», — сказал Брынцалов.
Согласно материалам к пресс-конференции, в 2019 году прожиточный минимум подмосковного пенсионера составил 9908 рублей, что превышает размер прожиточного минимума по РФ — 8846 рублей.
Друзья, менее чем через час на нашем youtube-канале состоится #ПрямойЭфирМОД с пресс-конференции председателя Мособлдумы Игоря #Брынцалов`а, посвящённой итогам работы парламента в весеннюю сессию. Присоединяйтесь - будет интересно: https://t.co/NV6WilOuX4#МосОблДума #Подмосковье pic.twitter.com/c6ERdeEJxz— Московская областная Дума (@pressamod) 9 июля 2019 г.