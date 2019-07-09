Мособлдума планирует повысить прожиточный минимум подмосковным пенсионерам

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов во вторник, 9 июля, в ходе пресс-конференции сообщил, что депутаты Мособлдумы планируют принять закон об увеличении прожиточного минимума подмосковного пенсионера в 2020 году. По его словам, предполагаются региональные социальные доплаты к пенсии. Деньги выделят из бюджета Подмосковья.

«В социальной сфере планируем увеличить прожиточный минимум пенсионера в Московской области на 2020 год», — сказал Брынцалов.

Согласно материалам к пресс-конференции, в 2019 году прожиточный минимум подмосковного пенсионера составил 9908 рублей, что превышает размер прожиточного минимума по РФ — 8846 рублей.