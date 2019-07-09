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14:28   9 Июля 2019
Россия

Мособлдума планирует повысить прожиточный минимум подмосковным пенсионерам

Мособлдума планирует повысить прожиточный минимум подмосковным пенсионерам

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов во вторник, 9 июля, в ходе пресс-конференции сообщил, что депутаты Мособлдумы планируют принять закон об увеличении прожиточного минимума подмосковного пенсионера в 2020 году. По его словам, предполагаются региональные социальные доплаты к пенсии. Деньги выделят из бюджета Подмосковья.

«В социальной сфере планируем увеличить прожиточный минимум пенсионера в Московской области на 2020 год», — сказал Брынцалов.

Согласно материалам к пресс-конференции, в 2019 году прожиточный минимум подмосковного пенсионера составил 9908 рублей, что превышает размер прожиточного минимума по РФ — 8846 рублей. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#пенсия #подмосковье #общество #мособлдума

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