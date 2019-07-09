Счетная палата выяснит, на что тратятся собранные с водителей штрафы

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, отчитываясь перед депутатами Госдумы об итогах работы за 2018 год, пообещал, что ведомство проанализирует ситуацию с неналоговыми платежами, в том числе и с водительскими штрафами, и выяснит, на что они расходуются. Это связано с жалобами: лишь 15% поступает в госбюджет, об этом сообщил депутат Госдумы Олег Нилов.

«Эта проблема острее, чем налоговые платежи. Всегда нужен контроль. Вы говорите, что 15% доходят до бюджета, но мне такие примеры неизвестны. Ведь, как правило, такие платежи поступают в бюджеты. Мы проанализируем ситуацию», — сказал Кудрин.

Ранее во время чтений председатель Счетной палаты заметил прогресс в исполнении нацпроектов. Кудрин уточнил, что мониторинг национальных целей и проектов — это основная задача Счетной палаты.