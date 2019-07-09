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14:07   9 Июля 2019
Россия

Кудрин заметил прогресс в исполнении нацпроектов

Кудрин заметил прогресс в исполнении нацпроектов

Госдума РФ 9 июля заслушала отчет об итогах работы Счетной палаты за 2018 год. Председатель ведомства Алексей Кудрин отметил прогресс в реализации национальных проектов.

«Сейчас еще вносятся уточнения в национальные проекты, некоторые расходы на старте заторможены или задержаны, но уже мы видим, что процент выполнения работ по ним растет», — полагает Кудрин.

Председатель также напомнил, что мониторинг национальных  целей и проектов — это основная задача Счетной палаты.

Национальные проекты в России разрабатываются по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». План по их исполнению рассчитан на 6 лет. На их реализацию Правительство РФ выделило 25,7 триллионов рублей.

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Автор: Валерия Крутецкая
#россия #общество #кудрин #счетная палата рф

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