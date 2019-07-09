Электронное голосование могут провести на выборах в Мособлдуму

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов во вторник, 9 июля, в ходе пресс-конференции сообщил, что депутаты Мособлдумы готовы использовать практику электронного голосования на выборах на примере столицы. По его словам, такое право законодатель дал на федеральном уровне​​​, поэтому депутаты Мособлдумы проследят за работой коллег из Мосгордумы и обсудят проведение выборов.

«Никакого сомнения нет, что в какой-то форме мы используем электронное голосование. Посмотрим, как коллеги 8 сентября проведут, какие плюсы будут», — объяснил Брынцалов

Выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране реализуют эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования — 8 сентября.