Электронное голосование могут провести на выборах в Мособлдуму
Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов во вторник, 9 июля, в ходе пресс-конференции сообщил, что депутаты Мособлдумы готовы использовать практику электронного голосования на выборах на примере столицы. По его словам, такое право законодатель дал на федеральном уровне, поэтому депутаты Мособлдумы проследят за работой коллег из Мосгордумы и обсудят проведение выборов.
«Никакого сомнения нет, что в какой-то форме мы используем электронное голосование. Посмотрим, как коллеги 8 сентября проведут, какие плюсы будут», — объяснил Брынцалов
Выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране реализуют эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования — 8 сентября.
Друзья, предлагаем вам присоединиться к #ПрямойЭфирМОД с пресс-конференции председателя Мособлдумы Игоря #Брынцалов, посвящённой итогам работы парламента в первом полугодии: https://t.co/FBWKp3AGdg#МосОблДума #Подмосковье #МосковскаяОбласть— Московская областная Дума (@pressamod) 9 июля 2019 г.