Рисованные подписи за Соловьева смешивали с настоящими в штабе Гудкова

Пиарщики команды Дмитрия Гудкова в ходе предвыборной кампании занимались фальсификацией подписных листов для кандидата в депутаты МГД Александра Соловьева. Журналисты ФАН в рамках спецрасследования узнали обо всех этапах обманной схемы «команды» Гудкова.

Как отмечает СМИ, подготовка штаба Гудкова к подделке подписей в поддержку кандидата в депутаты МГД Александра Соловьева, который ранее являлся председателем «Открытой России», началась в начале июля.

О придуманной схеме обмана журналистам ФАН рассказали те, кто занимался непосредственно самой подделкой подписей. Организаторы устроили все таким образом, чтобы исполнители даже не усомнились в полной законности происходящего. Известно, что в рисовке подписей за Соловьева участвовали одиннадцать человек, которые успели подделать порядка трех тысяч подписей. Половина из них была заверена у коррумпированного нотариуса, отмечает ФАН.

Журналистам удалось установить, что кампанией по подделке подписей удаленно руководил некий Всеволод. Через своего подельника Максима он находил людей для фальшивого заполнения подписных листов. Ему помогали координаторы «Команды Гудкова» Оксана Макродченко и некая Ольга - они проводили инструктаж по правильному заполнению подписных листов и подделке подписей.

«Штаб» по фальсификации устроили в 315 квартире на улице Митинская, дом 40, корпус 1. Установленная в помещении скрытая камера доказывает, что 11 человек подделали более трех тысяч подписей. Известно, что все началось 3 июля - Елизавета Чайка встретила волонтеров и выдала им несколько тысяч подписных листов, объяснив тонкости заполнения бумаг. Кураторы Оксана и Ольга привезли рисовальщикам распечатанные базы на тысячу человек, которые нужно было скопировать. В базах содержались личные данные москвичей: имена, фамилии, адреса и паспортные данные.

Чтобы подписные листы выглядели естественно, рисовальщикам велели делать исправления в подписных листах. Грязная работа продолжалась на квартире до 6 июля, пишет ФАН.

Координаторы процесса фальсификации постоянно привозили в так называемый штаб новые бумаги. По завершении работ по подделке подписей все стопки были рассортированы и упакованы.

Далее в дело вступил подкупленный «оппозиционерами» нотариус, который был необходим для того, чтобы заверить поддельные подписи. Координатор Оксана Макродченко забрала у рисовальщиков паспорта и вызвала их в кабинет нотариуса. Через него прошли обманутые сборщики подписей: Малика, Алена, Владислав, Валерий и Виктор. Другой координатор Ольга в это время охраняла поддельные подписные листы.

На следующий день рисовальщики продолжили подделку подписей уже в студии творчества ARCOBALENO. В течение шести часов исполнители грязной работы занимались перенесением данных из баз МФЦ в подписные листы, заполнением паспортных данных и подделкой подписей.

Координатор схемы Всеволод «засветился» только однажды, когда прибыл в школу искусств с новой порцией чистых подписных листов, отмечает СМИ.

Заключительный этап подделки подписей в пользу Соловьева происходил в квартире координатора Екатерины. Там участники «трудились» над подписными листами до поздней ночи 6 июля. Отмечается, что координаторы «Команды Гудкова» тщательно проверяли ход работ и не раз забраковывали рисованные подписи.

Окончательный реестр подписных листов заверяли у проплаченного нотариуса на Ленинградском проспекте. После фальсифицированные подписные листы доставили в штаб Гудкова, где их перемешали с настоящими.

Некоторым рисовальщикам заплатили наличными по две тысячи рублей, остальные получили деньги на карту - на этом работа «команды» Гудкова по фальсификации подписей была завершена.