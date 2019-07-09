Депутат Госдумы предложил выкупить и переименовать телеканал «Рустави 2»

Российский депутат Олег Нилов считает, что грузинский телеканал «Рустави 2» следует выкупить и переименовать.

«Давайте посмотрим, может быть есть возможность, в том числе с помощью грузинской диаспоры в России, взять и выкупить его «с потрохами» вот этими гнилыми», — сказал он.

В качестве названия Нилов предложил «Багратион 1».

Напомним, скандал вокруг грузинского телеканала начался после того, как телеведущий Георгий Габуния в своей авторской программе «P.S.» нецензурно выразился в адрес президента РФ. Эту выходку осудили в Москве, а также в Тбилиси. Действия журналиста раскритиковали президент и премьер Грузии.

Позже вице-спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что оскорбления в адрес России, россиян и российского президента недопустимы. Он также сообщил, что соответствующее заявление об экономических мерах к Грузии будет рассмотрено 9 июля.