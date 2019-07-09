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14:16   9 Июля 2019
Россия

Депутат Госдумы предложил выкупить и переименовать телеканал «Рустави 2»

Депутат Госдумы предложил выкупить и переименовать телеканал «Рустави 2»

Российский депутат Олег Нилов считает, что грузинский телеканал «Рустави 2» следует выкупить и переименовать.

«Давайте посмотрим, может быть есть возможность, в том числе с помощью грузинской диаспоры в России, взять и выкупить его «с потрохами» вот этими гнилыми», — сказал он.

В качестве названия Нилов предложил «Багратион 1». 

Напомним, скандал вокруг грузинского телеканала начался после того, как телеведущий Георгий Габуния в своей авторской программе «P.S.» нецензурно выразился в адрес президента РФ. Эту выходку осудили в Москве, а также в Тбилиси. Действия журналиста раскритиковали президент и премьер Грузии. 

Позже вице-спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что оскорбления в адрес России, россиян и российского президента недопустимы. Он также сообщил, что соответствующее заявление об экономических мерах к Грузии будет рассмотрено 9 июля.

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Автор: Виктория Разумовская
#госдума #политика #грузия #нилов

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