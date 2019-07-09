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14:40   9 Июля 2019
Россия

Полиция не стала штрафовать депутата Резника за косяки

Полиция не стала штрафовать депутата Резника за косяки

Полиция Василеостровского района отказалась возбуждать уголовное дело и проводить административное расследование в отношении депутата петербургского ЗакСа Максима Резника за курение на общем балконе многоквартирного дома. Об этом 9 июля сообщают «Невские новости», ссылаясь на официальный ответ сотрудников УМВД по Василеостровскому району. 

Ранее жители Петербурга обратились в полицию с просьбой поверить депутата Законодательного собрания Максима Резника на предмет употребления запрещенных веществ. На опубликованном в Сети видео народный избранник курит папиросу способом, характерным для любителей травки. Однако сотрудники МВД посчитали, что здесь нет состава преступления. 

Полицейские постеснялись наказывать Резника за курение веществ на балконе

По словам правоохранителей, доказать, что Резник употреблял марихуану на балконе дома, невозможно. Однако если депутат курил простой табак, то совершил административное правонарушение. Балкон считается общественным местом. Так, согласно статье 6.24 КоАП РФ, курение в общественном месте наказывается штрафом в размере от 500 до 1000 рублей. Издание предполагает, что полицейских смутил депутатский статус курильщика и они постеснялись заводить дело. 

Ранее петербургский депутат отказался проходить медицинское освидетельствование на предмет употребления запрещенных веществ.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #резник

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