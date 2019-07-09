«Рустави-2» отказался увольнять оскорбившего президента РФ журналиста

Грузинский телеканал «Рустави-2» не уволит журналиста Георгия Габунию, который в прямом эфире оскорбил президента РФ. Об этом заявил гендиректор канала Ника Гварамия во вторник, 9 июля.

«Что бы ни сказал Габуния, это абсолютно в рамках закона и конституции.», — подчеркнул он.

По словам Гварамии, руководство «Рустави-2» считает произошедшее неприемлемым, поэтому отстранило Габунию от эфира на два месяца. При этом работать он продолжит, а если зрителей что-то не устраивает они могут переключиться на другой канал, отметил он.

Напомним, вечером в воскресенье Габуния начал свою авторскую программу «P.S.» с нецензурной брани в адрес российского лидера. Пользователи соцсетей массово осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут обостриться сильнее.

Высказывания Габунии осудили грузинские президент и премьер, МИД страны расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.

МИД РФ ранее назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес российского руководства на грузинском ТВ. По словам ведомства, они расцениваются как открытая провокация радикальных сил Грузии.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова связала инцидент на «Рустави-2» с экс-лидером Грузии Михаилом Саакашвили и его предвыборной кампанией.