Песков сожалеет по поводу отмены телемоста между Россией и Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют по поводу не состоявшегося телемоста между Россией и Украиной. Об этом 9 июля сообщают РИА Новости.

«Мы, безусловно, сожалеем, что этот телемост не состоялся. Мы по-прежнему считаем, что это была очень хорошая и правильная инициатива двух телеканалов», — заявил он.

По словам официального представителя Кремля, в Киеве, вероятно, к такому мероприятию пока не готовы.

Ранее телеканал NEWSONE заявил о намерении провести телемост с Москвой, после чего Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала.

Во вторник, 8 июля, NEWSONE отменил телемарафон из-за поступающих в адрес его сотрудников угроз физической расправы.