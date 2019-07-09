Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Госдума упростила получение госуслуг людям с инвалидностью

Госдума упростила получение госуслуг людям с инвалидностью

 Путин назвал иллюзией надежду на спасение планеты новыми технологиями

Путин назвал иллюзией надежду на спасение планеты новыми технологиями
«Рустави-2» отказался увольнять оскорбившего президента РФ журналиста

«Рустави-2» отказался увольнять оскорбившего президента РФ журналиста

 Проверку NewsOne из-за идеи телемоста с Россией проведут на Украине

Проверку NewsOne из-за идеи телемоста с Россией проведут на Украине

Премьер Северной Македонии признал, что общался с пранкерами из РФ Вованом и Лексусом

Премьер Северной Македонии признал, что общался с пранкерами из РФ Вованом и Лексусом

 Россия и Египет определили действия для полного возобновления авиасообщения

Россия и Египет определили действия для полного возобновления авиасообщения
Госдума упростила получение госуслуг людям с инвалидностью

Госдума упростила получение госуслуг людям с инвалидностью

 Путин назвал иллюзией надежду на спасение планеты новыми технологиями

Путин назвал иллюзией надежду на спасение планеты новыми технологиями
«Рустави-2» отказался увольнять оскорбившего президента РФ журналиста

«Рустави-2» отказался увольнять оскорбившего президента РФ журналиста

 Проверку NewsOne из-за идеи телемоста с Россией проведут на Украине

Проверку NewsOne из-за идеи телемоста с Россией проведут на Украине

Премьер Северной Македонии признал, что общался с пранкерами из РФ Вованом и Лексусом

Премьер Северной Македонии признал, что общался с пранкерами из РФ Вованом и Лексусом

 Россия и Египет определили действия для полного возобновления авиасообщения

Россия и Египет определили действия для полного возобновления авиасообщения
14:10   9 Июля 2019
Россия

Песков сожалеет по поводу отмены телемоста между Россией и Украиной

Песков сожалеет по поводу отмены телемоста между Россией и Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют по поводу не состоявшегося телемоста между Россией и Украиной. Об этом 9 июля сообщают РИА Новости. 

«Мы, безусловно, сожалеем, что этот телемост не состоялся. Мы по-прежнему считаем, что это была очень хорошая и правильная инициатива двух телеканалов», — заявил он. 

По словам официального представителя Кремля, в Киеве, вероятно, к такому мероприятию пока не готовы. 

Ранее телеканал NEWSONE заявил о намерении провести телемост с Москвой, после чего Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала.

Во вторник, 8 июля, NEWSONE отменил телемарафон из-за поступающих в адрес его сотрудников угроз физической расправы. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #происшествия #политика #общество #телемост

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...