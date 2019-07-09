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Петербургские студенты из многодетных семей получили право на бесплатный проезд

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Петербургские студенты из многодетных семей получили право на бесплатный проезд

Петербургские студенты из многодетных семей получили право на бесплатный проезд

 Команда Гудкова нарисовала три тысячи подписей в поддержку своего кандидата

Команда Гудкова нарисовала три тысячи подписей в поддержку своего кандидата
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13:39   9 Июля 2019
Россия

Петербургские студенты из многодетных семей получили право на бесплатный проезд

Петербургские студенты из многодетных семей получили право на бесплатный проезд

Глава Петербурга Александр Беглов утвердил право на бесплатный проезд в транспорте (за исключением маршруток) для детей из многодетных семей, которые учатся в вузах города по очной форме обучения.

На льготу могут претендовать ребята, которым пока не исполнилось 18 лет, отметили в Смольном.

Кроме того, подростки, обучающиеся в федеральных образовательных учреждениях и находящихся в трудной жизненной ситуации, получат компенсационные выплаты на питание.

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Автор: Виктория Разумовская
#петербург #льготы #транспорт #беглов #многодетные семьи

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