Петербургские студенты из многодетных семей получили право на бесплатный проезд

Глава Петербурга Александр Беглов утвердил право на бесплатный проезд в транспорте (за исключением маршруток) для детей из многодетных семей, которые учатся в вузах города по очной форме обучения.

На льготу могут претендовать ребята, которым пока не исполнилось 18 лет, отметили в Смольном.

Кроме того, подростки, обучающиеся в федеральных образовательных учреждениях и находящихся в трудной жизненной ситуации, получат компенсационные выплаты на питание.