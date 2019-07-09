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13:31   9 Июля 2019
Россия

Определились первые названия-фавориты нового арт-парка в Петербурге

Определились первые названия-фавориты нового арт-парка в Петербурге

Интернет-площадка нового арт-парта в Петербурге на проспекте Добролюбова работает всего несколько дней, но ее уже посетили более 27 тысяч жителей города. Петербуржцы выбирали название будущего паркового пространства. 

Лидерами в народном голосовании стали «Тучков буян», который получил 26% голосов  и «Петроградский» с 12%. Напомним, сайт нового арт-парка  заработал в конце прошлой недели. Кроме лидирующих названий, петербуржцы предлагали варианты «Тучков променад», «Сад справедливости», «Невское заречье» и многие другие.

Самые активные пользователи сайта —  молодые люди от 25 до 34 лет. Меньше всего ресурс посещают петербуржцы в возрасте от 45 до 54 лет. Соотношение мужчин и женщин на сайте почти равное — 52 и 48%, отмечают «Невские новости».

Концепцию нового паркового пространства предложил врио главы Петербурга Александр Беглов 23 апреля. Позже ее одобрил президент РФ Владимир Путин. Губернатор поручил обязательно провести опрос среди жителей города. Позже Петербургский союз архитекторов предложил провести онлайн-голосование за лучшее название нового пространства.

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Автор: Арсений Аскольский
#петербург #голосование #арт-парк

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