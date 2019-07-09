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Неизвестные сообщили о минировании трех вузов в Харькове

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13:28   9 Июля 2019
Россия

Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT

Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT

Главный редактор МИА «Россия сегодня» телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале прокомментировала ситуацию вокруг аккредитации RT и агентства Sputnik. 

Ранее Британия отказала в аккредитации на международную конференцию по свободе СМИ телеканалу RT, а также агентству Sputnik из-за «активной роли в распространении дезинформации».

«Ни одного примера этой дезинформаций они, конечно, так и не привели»,  — написала она в Telegram-канале.

В то же время она отметила, что можно припомнить, как великобританский МИД «стыдливо потер пост про российское происхождение вещества», которым были отравлены Скрипали. Также Симоньян напомнила про ситуацию, когда BBC пытались отыскать «русский след» на протестах «желтых жилетов» в Париже. 

«Редакция требует крови, че», — иронизирует она.

В последние годы ситуация с российскими СМИ на Западе все больше обостряется. Западные политики, в том числе американские сенаторы и конгрессмены, а также президент Франции обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы США и Франции, при этом не приведя ни одного доказательства. Москва назвала эти заявления голословными. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #маргарита симоньян #rt и sputnik

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