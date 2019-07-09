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Неизвестные сообщили о минировании трех вузов в Харькове

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 Направлявшийся из Туниса в Махдию поезд сошел с рельсов

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13:16   9 Июля 2019
Россия

Аксенов пообещал помощь в выделении земли для хосписа в Крыму

Аксенов пообещал помощь в выделении земли для хосписа в Крыму

Власти Крыма окажут помощь в выделении земли по льготной стоимости для центра оказания паллиативной помощи в регионе. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что планирует провести встречу с инициаторами создания хосписа в четверг.

Проект создания хосписа на 80 коек (20 детских) стоимостью в 300 миллионов рублей предложили организаторы фонда «Сердце Крыма». Глава фонда Эльзара Абибулаева отмечала, что нахождение смертельно больных людей в хосписе будет бесплатным, заведение будет существовать на средства благотворителей и выплаты из госбюджета.

Помочь в реализации проекта уже вызвались крымские проектировочные компании - одна бесплатно создаст проект центра, другая хочет выполнить земельные работы, отметила Абибулаева.

Также в Крыму будет создан Крымский детский хоспис. Он рассчитан на 10-12 коек и будет существовать на средства благотворителей.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #крым #общество #аксенов #хоспис #паллиативная помощь

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