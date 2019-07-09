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 Команда Гудкова нарисовала три тысячи подписей в поддержку своего кандидата

Команда Гудкова нарисовала три тысячи подписей в поддержку своего кандидата
Проверку NewsOne из-за идеи телемоста с Россией проведут на Украине

Проверку NewsOne из-за идеи телемоста с Россией проведут на Украине

Неизвестные сообщили о минировании трех вузов в Харькове

Неизвестные сообщили о минировании трех вузов в Харькове

Россия и Египет определили действия для полного возобновления авиасообщения

Россия и Египет определили действия для полного возобновления авиасообщения

 Направлявшийся из Туниса в Махдию поезд сошел с рельсов

Направлявшийся из Туниса в Махдию поезд сошел с рельсов

13:06   9 Июля 2019
Россия

«Невские новости» единственные из СМИ Петербурга попали в топ-50 медиаресурсов

«Невские новости» единственные из СМИ Петербурга попали в топ-50 медиаресурсов

Информагентство «Невские новости» за минувший июнь поднялось на 28 строчек в топ-100 рейтинга русскоязычных медиаресурсов. Теперь оно расположилось между «Первым каналом» и «Ведомостями», свидетельствуют данные сервиса мониторинга СМИ Brand Analytics.

Таким образом, «Невские новости» стали единственным СМИ Петербурга, которые попали в топ-50 рейтинга. Эксперты Brand Analytics публикуют вышеупомянутый рейтинг ежемесячно. В первую сотню попадают производители контента (СМИ, UGC-площадок, блогеров и так далее), которые формируют информационное поле.

Агентство получило +24 273 балла. Оно расположилось между «Первым каналом» и «Ведомостями». 

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Автор: Арсений Аскольский
#рейтинг #сми #невские новости

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