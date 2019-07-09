«Невские новости» единственные из СМИ Петербурга попали в топ-50 медиаресурсов

Информагентство «Невские новости» за минувший июнь поднялось на 28 строчек в топ-100 рейтинга русскоязычных медиаресурсов. Теперь оно расположилось между «Первым каналом» и «Ведомостями», свидетельствуют данные сервиса мониторинга СМИ Brand Analytics.

Таким образом, «Невские новости» стали единственным СМИ Петербурга, которые попали в топ-50 рейтинга. Эксперты Brand Analytics публикуют вышеупомянутый рейтинг ежемесячно. В первую сотню попадают производители контента (СМИ, UGC-площадок, блогеров и так далее), которые формируют информационное поле.

Агентство получило +24 273 балла. Оно расположилось между «Первым каналом» и «Ведомостями».