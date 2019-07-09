Июнь 2019 года могут признать самым жарким в Северном полушарии за всю историю наблюдений

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд объявил, что июнь в этом году могут признать самым жарким первым месяцем лета за всю историю метеонаблюдений в Северном полушарии.

Июль тоже претендует на звание самого жаркого месяца лета. Точно об этом можно будет судить в августе, когда метеорологи уточнят все свои данные и сделают выводы.

«Сейчас ему составляет конкуренцию июнь 2016 года», — добавил Вильфанд.

Аномально жаркая погода наблюдается этим летом в Европе. Во многих европейских странах объявлены высочайшие уровни опасности. При этом во Всемирной метеорологической организации (ВМО) отметили, что эту волну тепла преждевременно связывать с изменениями климата.