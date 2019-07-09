Замглаву аграрного комитета СФ выберут осенью

Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров во вторник, 9 июля, сообщил, что заместителя взамен уходящей на работу в регион Ирины Гехт могут выбрать осенью, когда в палату придут новые сенаторы, передает РИА Новости.

Ранее заместитель председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт написала заявление о досрочной отставке в связи с возвращением в Челябинскую область на должность первого вице-губернатора.

«Кандидатуры на пост замглавы аграрного комитета обсуждают на заседании и утверждают самим комитетом», — добавил Майоров.

По его словам, еще не обсуждали кандидатов, потому что после региональных выборов в СФ придут новые сенаторы. Майоров предложил дождаться осени и посмотреть, кто из новых сенаторов уже занимался сельскохозяйственной тематикой.

Заседании Комитета Совета Федерации по экономической политикеhttps://t.co/BIoxcYKxne — Совет Федерации (@SovFedInfo) 9 июля 2019 г.