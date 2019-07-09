Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Петербургские студенты из многодетных семей получили право на бесплатный проезд

Петербургские студенты из многодетных семей получили право на бесплатный проезд

 Команда Гудкова нарисовала три тысячи подписей в поддержку своего кандидата

Команда Гудкова нарисовала три тысячи подписей в поддержку своего кандидата
Проверку NewsOne из-за идеи телемоста с Россией проведут на Украине

Проверку NewsOne из-за идеи телемоста с Россией проведут на Украине

Неизвестные сообщили о минировании трех вузов в Харькове

Неизвестные сообщили о минировании трех вузов в Харькове

Россия и Египет определили действия для полного возобновления авиасообщения

Россия и Египет определили действия для полного возобновления авиасообщения

 Направлявшийся из Туниса в Махдию поезд сошел с рельсов

Направлявшийся из Туниса в Махдию поезд сошел с рельсов

Петербургские студенты из многодетных семей получили право на бесплатный проезд

Петербургские студенты из многодетных семей получили право на бесплатный проезд

 Команда Гудкова нарисовала три тысячи подписей в поддержку своего кандидата

Команда Гудкова нарисовала три тысячи подписей в поддержку своего кандидата
Проверку NewsOne из-за идеи телемоста с Россией проведут на Украине

Проверку NewsOne из-за идеи телемоста с Россией проведут на Украине

Неизвестные сообщили о минировании трех вузов в Харькове

Неизвестные сообщили о минировании трех вузов в Харькове

Россия и Египет определили действия для полного возобновления авиасообщения

Россия и Египет определили действия для полного возобновления авиасообщения

 Направлявшийся из Туниса в Махдию поезд сошел с рельсов

Направлявшийся из Туниса в Махдию поезд сошел с рельсов

13:01   9 Июля 2019
Россия

Замглаву аграрного комитета СФ выберут осенью

Замглаву аграрного комитета СФ выберут осенью

Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров во вторник, 9 июля, сообщил, что заместителя взамен уходящей на работу в регион Ирины Гехт могут выбрать осенью, когда в палату придут новые сенаторы, передает РИА Новости. 

Ранее заместитель председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт написала заявление о досрочной отставке в связи с возвращением в Челябинскую область на должность первого вице-губернатора.

«Кандидатуры на пост замглавы аграрного комитета обсуждают на заседании и утверждают самим комитетом», — добавил Майоров.

По его словам, еще не обсуждали кандидатов, потому что после региональных выборов в СФ придут новые сенаторы. Майоров предложил дождаться осени и посмотреть, кто из новых сенаторов уже занимался сельскохозяйственной тематикой.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #совфед #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...