Минкультуры подготовило требования к содержанию животных для зрелищ

Минкультуры заканчивает разработку проекта постановления правительства РФ о требованиях к использованию животных, которых задействуют в культурно-массовых мероприятиях. Об этом 9 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее организации по защите животных заявили, что Минкультуры, разрабатывая подзаконный акт о требованиях к использованию животных и их содержанию, не пригласило к участию зоозащитников, а также не учло направленные ими поправки к документу.

«В настоящее время проект постановления правительства РФ «Об утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию» в стадии доработки», — говорится в сообщении.

В подготовке проекта участвовали представители Минкомсвязи, ФАС и Минпросвещения, а также профессиональные сообщества, в том числе Москвариум, Московский государственный зоологический парк, Росгорцирк и другие.

В ведомстве уточнили, что в марте этого года прошло заседание экспертной группы по вопросам обращения с животными, в котором участвовали представители Минкультуры России, общественные объединения и организации, независимые эксперты, а также иные представители научного и профессионального сообщества. Их мнение было также учтено при разработке документа.