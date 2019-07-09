Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Петербургские студенты из многодетных семей получили право на бесплатный проезд

Петербургские студенты из многодетных семей получили право на бесплатный проезд

 Команда Гудкова нарисовала три тысячи подписей в поддержку своего кандидата

Команда Гудкова нарисовала три тысячи подписей в поддержку своего кандидата
Проверку NewsOne из-за идеи телемоста с Россией проведут на Украине

Проверку NewsOne из-за идеи телемоста с Россией проведут на Украине

Неизвестные сообщили о минировании трех вузов в Харькове

Неизвестные сообщили о минировании трех вузов в Харькове

Россия и Египет определили действия для полного возобновления авиасообщения

Россия и Египет определили действия для полного возобновления авиасообщения

 Направлявшийся из Туниса в Махдию поезд сошел с рельсов

Направлявшийся из Туниса в Махдию поезд сошел с рельсов

Петербургские студенты из многодетных семей получили право на бесплатный проезд

Петербургские студенты из многодетных семей получили право на бесплатный проезд

 Команда Гудкова нарисовала три тысячи подписей в поддержку своего кандидата

Команда Гудкова нарисовала три тысячи подписей в поддержку своего кандидата
Проверку NewsOne из-за идеи телемоста с Россией проведут на Украине

Проверку NewsOne из-за идеи телемоста с Россией проведут на Украине

Неизвестные сообщили о минировании трех вузов в Харькове

Неизвестные сообщили о минировании трех вузов в Харькове

Россия и Египет определили действия для полного возобновления авиасообщения

Россия и Египет определили действия для полного возобновления авиасообщения

 Направлявшийся из Туниса в Махдию поезд сошел с рельсов

Направлявшийся из Туниса в Махдию поезд сошел с рельсов

12:56   9 Июля 2019
Россия

Минкультуры подготовило требования к содержанию животных для зрелищ

Минкультуры подготовило требования к содержанию животных для зрелищ

Минкультуры заканчивает разработку проекта постановления правительства РФ о требованиях к использованию животных, которых задействуют в культурно-массовых мероприятиях. Об этом 9 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

Ранее организации по защите животных заявили, что Минкультуры, разрабатывая подзаконный акт о требованиях к использованию животных и их содержанию, не пригласило к участию зоозащитников, а также не учло направленные ими поправки к документу.

«В настоящее время проект постановления правительства РФ «Об утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию» в стадии доработки», — говорится в сообщении. 

В подготовке проекта участвовали представители Минкомсвязи, ФАС и Минпросвещения, а также профессиональные сообщества, в том числе Москвариум, Московский государственный зоологический парк, Росгорцирк и другие. 

В ведомстве уточнили, что в марте этого года прошло заседание экспертной группы по вопросам обращения с животными, в котором участвовали представители Минкультуры России, общественные объединения и организации, независимые эксперты, а также иные представители научного и профессионального сообщества. Их мнение было также учтено при разработке документа. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #животные #цирк #зоозащита

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...