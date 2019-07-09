Корвет «Меркурий» планируют передать ВМФ РФ в 2022 году

Корвет проекта 20386 «Меркурий» передадут Военно-морскому флоту РФ в конце 2022 года. Об этом рассказал глава судостроительного завода «Северная верфь» Игорь Пономарев, пишет РИА Новости.

На сегодняшний день на «Меркурии» полностью готов корпус, идет установка фундаментов, выполняется насыщение, отметил Пономарев.

Данный корвет является кораблем нового поколения с модульным принципом вооружения и возможностью базирования БПЛА. Закладка головного корабля произошла в конце октября 2016 года.

В июле сообщалось, что Тихоокеанский флот получит в 2020 и 2021 годах новейшие корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Резкий».