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Проверку NewsOne из-за идеи телемоста с Россией проведут на Украине

Проверку NewsOne из-за идеи телемоста с Россией проведут на Украине

Неизвестные сообщили о минировании трех вузов в Харькове

Неизвестные сообщили о минировании трех вузов в Харькове

Россия и Египет определили действия для полного возобновления авиасообщения

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 Направлявшийся из Туниса в Махдию поезд сошел с рельсов

Направлявшийся из Туниса в Махдию поезд сошел с рельсов

12:46   9 Июля 2019
Россия

Корвет «Меркурий» планируют передать ВМФ РФ в 2022 году

Корвет «Меркурий» планируют передать ВМФ РФ в 2022 году

Корвет проекта 20386 «Меркурий» передадут Военно-морскому флоту РФ в конце 2022 года. Об этом рассказал глава судостроительного завода «Северная верфь» Игорь Пономарев, пишет РИА Новости.

На сегодняшний день на «Меркурии» полностью готов корпус, идет установка фундаментов, выполняется насыщение, отметил Пономарев.

Данный корвет является кораблем нового поколения с модульным принципом вооружения и возможностью базирования БПЛА. Закладка головного корабля произошла в конце октября 2016 года.

В июле сообщалось, что Тихоокеанский флот получит в 2020 и 2021 годах новейшие корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Резкий».

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #политика #вмф рф #меркурий #корвет

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