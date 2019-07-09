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Проверку NewsOne из-за идеи телемоста с Россией проведут на Украине

Проверку NewsOne из-за идеи телемоста с Россией проведут на Украине

Неизвестные сообщили о минировании трех вузов в Харькове

Неизвестные сообщили о минировании трех вузов в Харькове

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12:45   9 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Проверку NewsOne из-за идеи телемоста с Россией проведут на Украине

Проверку NewsOne из-за идеи телемоста с Россией проведут на Украине

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку канала NewsOne из-за его намерений провести телемост с Россией. Решение о проверке было принято на заседании во вторник, 8 июля, единогласно.

В ведомстве подчеркнули, что при выявлении нарушений СМИ может прекратить свою работу, лицензия будет отозвана 

Накануне стало известно, что 12 июля с 18:00 до 20:00 пройдет телемост Киев — Москва «Надо поговорить». Предполагалось, что его проведут телеканал «Россия-1» и украинский NewsOne. Однако затем NewsOne отменил телемост из-за угроз физической расправы и протестных акций.

Позже Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье «покушение на совершение госизмены» в отношении украинского телеканала.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #проверка #newsone #телемост

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