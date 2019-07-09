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Россия и Египет определили действия для полного возобновления авиасообщения

Россия и Египет определили действия для полного возобновления авиасообщения

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12:43   9 Июля 2019
Весь мир

Россия и Египет определили действия для полного возобновления авиасообщения

Россия и Египет определили действия для полного возобновления авиасообщения

Конкретные меры по возобновлению авиасообщения между Россией и Египтом обсудили глава Росавиации Александр Нерадько и посол Египта Ихаб Наср. Их встреча состоялась 8 июля.

«Определены ключевые направления и действия, нацеленные на развитие сотрудничества в области гражданской авиации, что, несомненно, будет способствовать экономическому росту и развитию культурных взаимосвязей между двумя государствами», — сказано в сообщении Росавиации. 

Пристальное внимание на встрече было уделено вопросам безопасности. Обсуждался вопрос выполнения египетской авиакомпанией EgyptAir Cargo регулярных грузовых рейсов в Россию.

Стороны заявили, что заинтересованы в скорейшем заключении на уровне профильных ведомств соглашения о летной годности, которое необходимо для полноценного развития сотрудничества в области поставок авиационной техники.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #египет #росавиация #авиасообщение #общество

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