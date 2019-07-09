Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Петербургские студенты из многодетных семей получили право на бесплатный проезд

Петербургские студенты из многодетных семей получили право на бесплатный проезд

 Команда Гудкова нарисовала три тысячи подписей в поддержку своего кандидата

Команда Гудкова нарисовала три тысячи подписей в поддержку своего кандидата
Проверку NewsOne из-за идеи телемоста с Россией проведут на Украине

Проверку NewsOne из-за идеи телемоста с Россией проведут на Украине

Неизвестные сообщили о минировании трех вузов в Харькове

Неизвестные сообщили о минировании трех вузов в Харькове

Россия и Египет определили действия для полного возобновления авиасообщения

Россия и Египет определили действия для полного возобновления авиасообщения

 Направлявшийся из Туниса в Махдию поезд сошел с рельсов

Направлявшийся из Туниса в Махдию поезд сошел с рельсов

Петербургские студенты из многодетных семей получили право на бесплатный проезд

Петербургские студенты из многодетных семей получили право на бесплатный проезд

 Команда Гудкова нарисовала три тысячи подписей в поддержку своего кандидата

Команда Гудкова нарисовала три тысячи подписей в поддержку своего кандидата
Проверку NewsOne из-за идеи телемоста с Россией проведут на Украине

Проверку NewsOne из-за идеи телемоста с Россией проведут на Украине

Неизвестные сообщили о минировании трех вузов в Харькове

Неизвестные сообщили о минировании трех вузов в Харькове

Россия и Египет определили действия для полного возобновления авиасообщения

Россия и Египет определили действия для полного возобновления авиасообщения

 Направлявшийся из Туниса в Махдию поезд сошел с рельсов

Направлявшийся из Туниса в Махдию поезд сошел с рельсов

12:36   9 Июля 2019
Россия

Импортозамещение в рамках ЕАЭС спасло Онежский тракторный завод

Импортозамещение в рамках ЕАЭС спасло Онежский тракторный завод

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в кулуарах международной выставки «Иннопром-2019» рассказал корреспонденту ИА «Политика Сегодня», как импортозамещение в рамках Евразийского экономического союза спасло Онежский тракторный завод, расположенный в Петрозаводске.

По его словам, российский производитель тракторов умирал. Завод пытались реанимировать собственными силами, но арбитражный суд Карелии в октябре 2016 года ввел процедуру банкротства в отношении «ОТЗ» по заявлению компании «Бош Рексрот».

«Пришли к выводу , что нужен драйвер более серьезный, поэтому обратились к белорусским партнерам», — добавил Мантуров.

Импортозамещение в рамках ЕАЭС спасло Онежский тракторный завод

В 2018 году белорусский холдинг «Амкодор» запланировал не только купить Онежский тракторный завод , но и восстановить производство лесозаготовительной техники и комплектующих. В феврале 2019 года «Амкодор» выиграл аукцион на покупку завода. Теперь «ОТЗ» функционирует под новым названием — «Амкодор-Онего».

Министр промышленности и торговли РФ назвал случившееся стопроцентным примером импортозамещения за счет привлечения партнеров по Евразийскому экономическому союзу.

«Получили более быстрый результат. Такого рода индустриальная интеграция поспособствует последующему отраслевому балансу в ЕАЭС», — резюмировал Мантуров.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #белоруссия #еаэс #мантуров

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...