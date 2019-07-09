Импортозамещение в рамках ЕАЭС спасло Онежский тракторный завод

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в кулуарах международной выставки «Иннопром-2019» рассказал корреспонденту ИА «Политика Сегодня», как импортозамещение в рамках Евразийского экономического союза спасло Онежский тракторный завод, расположенный в Петрозаводске.

По его словам, российский производитель тракторов умирал. Завод пытались реанимировать собственными силами, но арбитражный суд Карелии в октябре 2016 года ввел процедуру банкротства в отношении «ОТЗ» по заявлению компании «Бош Рексрот».

«Пришли к выводу , что нужен драйвер более серьезный, поэтому обратились к белорусским партнерам», — добавил Мантуров.

В 2018 году белорусский холдинг «Амкодор» запланировал не только купить Онежский тракторный завод , но и восстановить производство лесозаготовительной техники и комплектующих. В феврале 2019 года «Амкодор» выиграл аукцион на покупку завода. Теперь «ОТЗ» функционирует под новым названием — «Амкодор-Онего».

Министр промышленности и торговли РФ назвал случившееся стопроцентным примером импортозамещения за счет привлечения партнеров по Евразийскому экономическому союзу.

«Получили более быстрый результат. Такого рода индустриальная интеграция поспособствует последующему отраслевому балансу в ЕАЭС», — резюмировал Мантуров.