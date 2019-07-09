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Неизвестные сообщили о минировании трех вузов в Харькове

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12:26   9 Июля 2019
Россия

МЧС запустило портал для регистрации туристских групп

МЧС запустило портал для регистрации туристских групп

На официальном сайте МЧС запустило единый портал онлайн-сервисов, где можно оформить заявку на регистрацию туристской группы или декларацию пожарной безопасности.

Данный сервис, разработанный для удобства граждан, встроен в единый портал госуслуг, проинформировала пресс-служба ведомства.

Отмечается, что портал дает возможность авторизации заявителей через единую систему идентификации и аутентификации, что гарантирует защиту данных. Также представитель МЧС России сообщил, что на едином портале обеспечен доступ к сервису досудебного обжалования.

Ранее в июне сообщалось, что началась разработка мультимедийного портала омбудсмена. По словам Татьяны Москальковой, портал позволит использовать современные разработки в сфере информационных технологий.

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Автор: Ольга Шпакова
#мчс #россия #туризм #общество

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