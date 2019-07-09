Направлявшийся из Туниса в Махдию поезд сошел с рельсов

Поезд, который следовал из столицы Туниса в направлении Махдии опрокинулся в Эль-Калаа-эль-Кебира. Об этом 9 июля сообщает агенство Mosaic FM.

По словам регионального директора по здравоохранению Сами Рекика, в результате крушения поезда пострадали 20 человек в возрасте от 14 до 70 лет. Сейчас их перевезли в ЦСЗ имени Сахлоу для оказания медицинской помощи. По информации агентства, люди получили легкие ранения.

Несколько человек уже покинули больницу, большинство пострадавших в настоящий момент находятся в стабильном состоянии.

В последние несколько недель ситуация в Тунисе значительно сильно обострилась. Запрещенная в России группировка «Исламское государство» ранее взяла на себя ответственность за атаку смертника, после чего Член Совета Федерации Ольга Ковитиди посоветовала россиянам в целях безопасности отказаться от поездок в нестабильные регионы, в том числе в Тунис.