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Россия и Египет определили действия для полного возобновления авиасообщения

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 Направлявшийся из Туниса в Махдию поезд сошел с рельсов

Направлявшийся из Туниса в Махдию поезд сошел с рельсов

12:29   9 Июля 2019
Весь мир

Направлявшийся из Туниса в Махдию поезд сошел с рельсов

Направлявшийся из Туниса в Махдию поезд сошел с рельсов

Поезд, который следовал из столицы Туниса в направлении Махдии опрокинулся в Эль-Калаа-эль-Кебира. Об этом 9 июля сообщает агенство Mosaic FM.

По словам регионального директора по здравоохранению Сами Рекика, в результате крушения поезда пострадали 20 человек в возрасте от 14 до 70 лет. Сейчас их перевезли в ЦСЗ имени Сахлоу для оказания медицинской помощи. По информации агентства, люди получили легкие ранения. 

Несколько человек уже покинули больницу, большинство пострадавших в настоящий момент находятся в стабильном состоянии. 

В последние несколько недель ситуация в Тунисе значительно сильно обострилась. Запрещенная в России группировка «Исламское государство» ранее взяла на себя ответственность за атаку смертника, после чего Член Совета Федерации Ольга Ковитиди посоветовала россиянам в целях безопасности отказаться от поездок в нестабильные регионы, в том числе в Тунис. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#происшествия #игил #поезд #весь мир #тунис

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