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 Землетрясение в Калифорнии привело к разлому, который видно из космоса

Землетрясение в Калифорнии привело к разлому, который видно из космоса
12:08   9 Июля 2019
Весь мир

Землетрясение в Калифорнии привело к разлому, который видно из космоса

Землетрясение в Калифорнии привело к разлому, который видно из космоса

Землетрясение магнитудой 7,1 в штате Калифорния, прошедшее в минувшую пятницу, создало на поверхности Земли разлом, который виден из космоса. Об этом сообщает портал SFGATE во вторник, 9 июля. Разлом виден на спутниковых изображениях компании Planet Labs.

Кроме того, об изменениях местности говорят появившиеся на участках калифорнийских дорог трещины. По данным телеканала, сейчас по этой причине временно закрыта одна из автомобильных дорог, ведутся ремонтные работы. Разлом протянулся на территории, где раньше, скорее всего, была вода. Об этом говорят следы эрозии на песке пустынной местности.

Подземные толчки были зафиксированы в пятницу, 5 июля, в 3.19 UTC (6.19 мск)  в 193 километрах от Лос-Анджелеса. Землетрясение стало вторым за неделю. В результате катаклизма примерно 200 тысяч жителей остались без электроэнергии, несколько человек пострадали.

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Автор: Арсений Аскольский
#космос #калифорния #землетрясение

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