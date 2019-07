Землетрясение в Калифорнии привело к разлому, который видно из космоса

Землетрясение магнитудой 7,1 в штате Калифорния, прошедшее в минувшую пятницу, создало на поверхности Земли разлом, который виден из космоса. Об этом сообщает портал SFGATE во вторник, 9 июля. Разлом виден на спутниковых изображениях компании Planet Labs.

Кроме того, об изменениях местности говорят появившиеся на участках калифорнийских дорог трещины. По данным телеканала, сейчас по этой причине временно закрыта одна из автомобильных дорог, ведутся ремонтные работы. Разлом протянулся на территории, где раньше, скорее всего, была вода. Об этом говорят следы эрозии на песке пустынной местности.

Ridgecrest Earthquake before (4th July) & after (6th July) images from Doves, clearly showing surface rupture. Thx @rsimmon @PlanetLabs @USGS RT @USGSBigQuakes Prelim M7.1 Earthquake 35.767, -117.605 Jul-06 03:19 UTC, updates https://t.co/waWvmvQZ88 pic.twitter.com/cUNxdMazum