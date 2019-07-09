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12:05   9 Июля 2019
Весь мир

Пекин надеется на урегулирование поставок наноматериалов между Токио и Сеулом

Пекин надеется на урегулирование поставок наноматериалов между Токио и Сеулом

Официальный представитель китайского министерства иностранных дел Гэн Шуан во вторник, 9 июля, сообщил, что Пекин надеется на урегулирование проблемы, которая возникла в связи с введением японской стороной ограничений на экспорт редких материалов, используемых южнокорейскими компаниями в производстве полупроводников.

«Мы обратили внимание на соответствующие заявления и надеемся, что Токио и Сеул надлежащим образом урегулируют соответствующую проблему на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды путем диалога и консультаций», — сказал Гэн Шуан.

С четверга, 4 июля, Южная Корея не может свободно закупать у Японии фторированный полиимид, резисты и фтористый водород, а также связанные с ними технологии. Теперь Сеулу потребуются индивидуальные заявки, чтобы закупить материалы, которые необходимы для производства полупроводников, дисплеев для смартфонов и телевизоров.

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Автор: Анатолий Кубарев
#мид #япония #китай #южная корея

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