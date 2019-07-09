Спецпрокурору США Роберту Мюллеру и генпрокурору Уильяму Барру удалось избежать уголовной ответственности за досудебное оглашение материалов дела компании «Конкорд, которую за Океаном третий год безуспешно подозревают во вмешательстве в выборы президента США 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба компании «Конкорд».

Суд признал, что оба служителя Фемиды не знают американских законов, поэтому ранее позволили себе публично обвинить «Конкорд» в работе на российские власти. Адвокаты российской компании указали на прямое нарушение правил уголовного кодекса округа Колумбия 57.7 и настаивали на наказании госслужащих, так как заявления последних нарушили право «Конкорда» на беспристрастное рассмотрение дела. Судья с защитниками согласился, но наказывать ни Барра, ни Мюллера не стал, ограничившись напоминанием о законах и запретом на такие публичные выступления для «гособвинителей» на будущее.

Американист, кандидат политических наук Сергей Судаков, комментируя вердикт в отношении Мюллера и Барра, заметил, что дело о мнимом российском вмешательстве с самого начала содержало ряд грубых несостыковок и выдавало непрофессионализм исполнителей.

«У меня сложилось впечатление, что команда профессионалов попросту отсутствовала. — говорит Судаков. — Был набор фактов, и его нужно было как-то вплести в определенную историю. То, чем занимался спецпрокурор Мюллер, это не поиск каких-то доказательств, а каким образом в эти доказательства нужно было вплести историю о вмешательстве России в выборы 2016 года».

Итогом двухлетних поисков «российского следа», которые обошлись налогоплательщикам США в 30 миллионов долларов, стал отчет, изложенный на 448-и страницах. Господин Мюллер предоставил документ господину Барру в марте 2019 года. Из него следовало, что офис спецпрокурора не нашел доказательств связей Дональда Трампа и членов его предвыборного штаба с Россией. Сергей Судаков полагает, что фиаско Мюллера дискредитирует всю правовую систему США и послужит поводом задуматься о профессионализме американских госслужащих.

«Сама система американского правосудия не работает, система прокуратуры работает крайне предвзято. Если мы видим, что настолько статусное дело, за которым следила пресса, весь мир, попросту является сфальсифицированным фейком, то мы прекрасно понимаем, что обвинения против других стран – Ирана, Сирии, попросту фальсифицируются», - резюмировал политолог.

Вердикт суда Мюллер встретил уже в статусе экс-спецпрокурора. В отставку он, расформировав офис, подал после требования «Конкорда» привлечь его к его ответственности за пустословие.