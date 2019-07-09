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Минпросвещения планирует отслеживать уровень зарплаты учителей

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12:01   9 Июля 2019
Россия

Минпросвещения планирует отслеживать уровень зарплаты учителей

Минпросвещения планирует отслеживать уровень зарплаты учителей

Минпросвещения и Минтруд прорабатывают вопрос о создании рабочей группы, которая будет контролировать уровень зарплат учителей. Об этом сообщила замминистра просвещения Татьяна Синюгина.

Во время заседания комитета по образованию и науке один из депутатов поинтересовался, предполагает ли министерство предпринять какие-то действия по поддержанию соответствующего базового оклада учителей в российских регионах.

Синюгина подтвердила, что эта тема прорабатывается, а также обсуждается с коллегами из Минтруда.

Ранее министр просвещения Ольга Васильева рассказала о том, как рассчитывается зарплата учителям. По ее словам, в регионы были направлены рекомендации по формированию оплаты труда. В них говорилось о необходимости при расчете заработной платы учителям назначить 70 процентов гарантированной части, 30 процентов  — стимулирующей. 

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Автор: Виктория Разумовская
#зарплаты #учителя #минтруд #минпросвещения

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